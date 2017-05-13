توقعات بارتفاع الحرارة السبت بمناطق بني وليد والجفرة وسرت وزلة ومناطق الخليج وإجدابيا والواحات .السبت ، 13-05-2017 - 09:32:00

طرابلس 13 مايو 2017 (وال) - توًّقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت على المناطق الوسطى الممتدة من بني وليد والجفرة وسرت وزلة ومناطق الخليج وإجدابيا والواحات . وأوضح المركزعلى موقعه الرسمى بشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ان الحرارة المتوقعة قد تتجاوز الـ " 40° " على هذه المناطق ، في حين تسجل درجات الحرارة تراجع ملحوظ بالساحل من رأس اجدير وحتى الخمس ومناطق الدواخل من سهل جفارة والجبل الغربي . وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية في هذا الصدد إلى أن درجات الحرارة ستكون بين " 27 إلى 31° " على هذه المناطق ، بينما ستكون الحرارة بمناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر بين 34 إلى 39 درجة مئوية ، فيما تتراوح الحرارة بمناطق الجنوب بين 38 إلى 41°. ( وال )

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