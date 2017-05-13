مقتل شخصين واصابة عشرة آخرين في تبادل لاطلاق النار بمحافظة القطيف السعودية .

الرياض 13 مايو 2017 ( وال)-قتل طفل سعودي ومقيم باكستاني وأصيب عشرة آخرون إضافة إلى إصابة أربعة من رجال الأمن خلال تبادل لاطلاق النار بين قوات الأمن السعودية وارهابيين بمحافظة القطيف شرق السعودية . وذكرت وكالة الانباء السعودية ان متحدثا أمنيا قال مساء امس الجمعة في بيان أن اشتباكات وقعت الأربعاء حينما تعرض عمال شركة منفذة لأحد المشاريع التنموية لتطوير حي" المسورة" بمحافظة القطيف لإطلاق نار كثيف مع استهداف الآليات المستخدمة في المشروع بعبوات ناسفة لتعطيلها من قبل عناصر إرهابية من داخل الحي تتخذ من المنازل المهجورة منطلقا لتنفيذ جرائم القتل والسطو المسلح وترويج الخمور والمخدرات . وأشار إلى أن قوات الأمن بادرت بتعقب مصدر النيران إلا أن العناصر الإرهابية لجأت إلى إطلاق النار بعشوائية وبكثافة عالية على المارة وعابري السبيل ورجال الأمن المتواجدين في الموقع . وأوضح أنه نتج عن اطلاق النار مقتل طفل سعودي الجنسية يبلغ من العمرعامين ومقيم من الجنسية الباكستانية وإصابة عشرة أشخاص منهم ستة سعوديين أحدهم بحالة حرجة فيما تعرض أربعة من رجال الأمن لإصابات طفيفة .