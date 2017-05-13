البرازيل تؤكد وفاة 259 شخصا جراء الحمى الصفراء في 2017.

ريو دي جانيرو 13 مايو 2017 ( وال)- ذكرت وزارة الصحة البرازيلية يوم امس ان 259 شخصا على الأقل توفوا جراء الإصابة بالحمى الصفراء هذا العام وخاصة في جنوب شرق البلاد . وقالت الوزارة في بيان لها امس الجمعة إنه تم تأكيد وفاة 259 حالة بينما يتم التحقق من 47 حالة أخرى في حين تم استبعاد 115 حالة كونها ناجمة عن أسباب أخرى . وقد ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 756 حالة بينما تقوم السلطات الصحية بتحليل 622 حالة محتملة أخرى . ويذكر ان أكثر الولايات تأثرا هي ميناس جيرايس واسبيريتو سانتو وكلاهما في جنوب شرق البرازيل مع عدد حالات إصابة مؤكدة وصل إلى 488 و234 على التوالي . وينتقل المرض عن طريق بعوضة "أديسي أيجيبتي" التي تقوم أيضا بنقل فيروس زيكا وحمى الضنك وتشيكونغونيا. وفي يوم الخميس أعلنت الحكومة البرازيلية انتهاء حالة الطوارئ الصحية لفيروس زيكا التي تم إعلانها في شهر نوفمبر عام 2015 وقد حدث انخفاض مماثل في حمى الضنك وشيكونغونيا . ويرجع ذلك إلى الحملة الفعالة للقضاء على أسباب تكاثر بعوضة أديسي أيجيبتي التي تقوم بتنفيذها الحكومة .