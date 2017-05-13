شركةُ ليبيانا للهاتف المحمُول تُحذّر مشتركيها من وجود صفحات مزيّفة على شبكة " الإنترنت " .

بنغازي 13 مايو 2017 (وال) - حذّر المكتب الإعلامي لشركة " ليبيانا " للهاتف المحمول ، المشتركين بالشركة من التعامل مع صفحات مزيفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، تطالب المشتركين بإرسال بطاقات رصيد لتفعيل خدمة " الإنترنت " 4G " . وقال المكتب الإعلامي للشركة أمس إن الشركة لديها قنوات إعلامية رسمية، تقوم عن طريقها بإرسال الإعلانات لمشتركيها، سواء عن طريق الرسائل النصية أو عبر موقعها الرسمي على شبكة " الإنترنت ". وأكد المكتب الإعلامي للشركة أن الصفحات التي تطالب المشركين بإرسال بطاقات تعبئة هي مزورة ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الموقع الرسمي للشركة هو : www.libyana.ly، أو عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الـ " فيس بوك " الثلاثة وهي : www.facebook.com/LibyanaMC . www.facebook.com/Libyana.Mobile.Phone . www.facebook.com/Libyana.customer.care150 . ( وال - بنغازى )