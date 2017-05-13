السلطات الماليزية ترحل ثلاثة أتراك مطلوبين لدى السلطات في أنقرة .

كوالالمبور 13 مايو 2017 ( وال)-رحلت السلطات الماليزية مساء الخميس الماضي ثلاثة مواطنين أتراك مطلوبين لدى سلطات بلادهم على خلفية صلاتهم المفترضة بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016. وقال قائد الشرطة الوطنية خالد أبو بكر في تصريح لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء امس الجمعة إنه "تم ترحيلهم إلى أنقرة مساء يوم الخميس رغم القلق الذي عبرت عنه المنظمات الحقوقية التي تخشى من أن ماليزيا ترضخ لضغوط من تركيا". وأشار المسؤول الأمني الماليزي إلى أن "التحقيقات أظهرت تورطهم في نشاطات منظمة "فيتو" وهم مطلوبون من قبل الجانب التركي". وافاد المسئول الأمني الماليزي أن أنقرة ألغت وثائق سفر المطلوبين الثلاثة فبات ينظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين في ماليزيا. وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب شرق أسيا الأسبوع الماضي عن مخاوف كبرى بشأن التوقيفات وناشد ماليزيا عدم ترحيل الثلاثة إلى تركيا. وكانت السلطات الماليزية اعتقلت كلا من إحسان أصلان وتورغاي كرامان الأسبوع الماضي بناء على قانون أمني يسمح بتوقيف المشتبه بهم دون محاكمة لمدة 28 يوما وبعد يومين تم اعتقال الأكاديمي التركي عصمت اوزتشليك لأسباب أفادت كوالالمبور أنها تتعلق بالأمن القومي.