فريق أواسط نادى النصر لكرة القدم بطلا للدوري .

بنغازى 13 مايو 2017 ( وال ) - توج فريق الأواسط بنادى النصر لكرة القدم الخميس ببطولة الدوري موسم /2016/2017 بعد فوزه في المباراة النهائية على أواسط نجوم السلماني بركلات الجزاء الترجيحية عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل منهما وسجل المهاجم عزو بنينا الهدف الأول للنصر في الدقيقة الأولى للمباراة ثم أدرك نجوم السلماني التعادل قبل نهاية الشوط الأول بقليل . إلا أن الجناح الأيمن للنصر علي عز الدين أعاد فريقه إلى موقع المتقدم عندما سجل الهدف الثاني للنصر بعد دقيقتين تقريباً من التعادل لينتهي الشوط الأول بتفوق النصر بهدفين مقابل هدف واحد. وفي الشوط الثاني تمكن نجوم السلماني من إدراك التعادل في الدقيقة الـ 20 تقريباً وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة في وقتها الأصلي فلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي أسفرت عن فوز النصر بالبطولة وبحارس مميز يدعى إسلام الهرام الذي تمكن من صد ركلتي جزاء ساهمتا في فوز فريقه ببطولة الدوري . ( وال بنغازى)