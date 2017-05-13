منارة الزيتونة لتحفيظ القرآن الكريم بترهونة تكرم عدد من الحفاظ .

ترهونة 13 مايو 2017 (وال) - نظمت منارة الزيتونة لحفظ القرآن الكريم وعلومه بمنطقة (اولاد خليفة ) بترهونة الخميس حفل تكريم للطلبة حفاظ القرآن الكريم . وحضر الحفل الذي تخلله العديد من الكلمات التي اشادت بدور المنارة في تعليم وتحفيظ كتاب الله لأبناء المنطقة جمعا من مشايخ ومعلمي وحفظة كتاب الله ومن اهالي مدينة ترهونة . وفي ختام الحفل تم منح المكرمين جوائز قيمة تشجيعا وتحفيزا للطلاب حفظة كتاب الله القرآن الكريم . وتم في الحفل تكريم " عبدالرحمن مختار امطير ، ابراهيم سعد الضاوي ، محمد صالح محمد ، صفاء عياد علي ، عامر مسعود عامر، ضو النائب ضو، وعبدالرزاق خليفة الهادي . كما تم في الحفل تكريم المشائخ يونس قريرة الهادي ، الشيخ ، ابراهيم فرج بن دراه ، الشيخ ، ابراهيم سعيد الضاوي . و شاركت جمعية التحدي لذوي الاحتياجات الخاصة والاعمال الانسانية بترهونة في تكريم الطلبة حيت منحت لهم شهادات التقدير وهدايا رمزية تشجيعا من الجمعية لحفظة كتاب الله . يشار الى ان منارة الزيتونة لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه (اولاد خليفة ) بترهونة يدرس بها نحو 200 طالب وطالبة . (وال ترهونة )