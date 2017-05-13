رئيس الوزراء اللبناني يدعو المصارف العربية للتعاون لاعمار الدول العربية التي تعاني من الحروب .

بيروت 13 مايو 2017 ( وال)- دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الجمعة الدول العربية لتحويل الأزمات الى فرص كما دعا المصارف العربية الى التعاون للعب دورها في اعادة اعمار الدول العربية التي تعاني من الحروب. وقال الحريري في كلمة خلال افتتاح فعاليات منتدى "تمويل إعادة الإعمار مابعد التحولات العربية" أن اعادة الاعمار في سوريا والعراق وليبيا واليمن يصل لقيمة إجمالية مئات آلاف مليارات الدولارات. واعتبر أن حجم ورش الإعمار المطلوبة في العالم العربي يفرض مزيدا من الإنفتاح والتعاون بين كل القطاعات المصرفية العربية اضافة الى "تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. نحن في لبنان واعون لاهمية هذا الوضع ونعمل لإنجاز قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص." بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه أن تكلفة إعمار البنى التحتية في الدول العربية التي دمرتها الحروب تبلغ حوالي تريليون دولار وأن خسائر النشاط الإقتصادي تجاوزت 600 مليار دولار وأدت إلى عجز في الماليات العامة لهذه الدول بلغ حوالي 250 مليار دولار بين عامي 2011 و 2015. وشدد على أهمية لعب المصارف العربية دورها كقاطرة لعودة النمو الاقتصادي لإعادة إعمار وبناء الاقتصادات التي دمرتها الحروب مشيرا الى ان لدى المصارف العربية الإمكانات والكفاءات إنما ينقصها عودة الأمن والإستقرار وفقدان الإستراتيجيات الحكومية للتعامل مع مجريات الأحداث. من جانبه أشار رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح إلى أن عقد المؤتمر يسير جنبا إلى جنب مع المساعي الاقليمية والدولية لوضع حد للحروب والنزاعات . ...( وال ) ...