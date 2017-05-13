مقتل شخصين في تفجير بالعاصمة الأفغانية .السبت ، 13-05-2017 - 08:37:00

كابول 13 مايو 2017 ( وال) - لقى موظفان حكوميان مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح جراء تفجير بقنبلة وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت حسبما أفادت الشرطة. وقال مسؤول بشرطة المنطقة إن "عبوة ناسفة مثبتة في حافلة صغيرة قد تم تفجيرها في محلية ماكروريان- إي- أوال في السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي. وكانت الحافلة تقل عمالا من مصلحة المياه بالمدينة". وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن طوقت المنطقة التي يقع فيها عدد من المكاتب الحكومية والمباني السكنية وفتحت الشرطة تحقيقا في هذا الحادث. ونقل المصابون إلى مستشفي مجاور. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير بعد. ...( وال ) ...

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