ألمانيا تقدم 6.

5 مليون يورو تمويلاً إضافياً إلى اليونيسف في ليبيا. طرابلس 13 مايو 2017 ...( وال) - أعلنت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا عن تمويل إضافي قدره 6.5 مليون يورو لليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأطفال في ليبيا،وسيستفيد نحو 30.000 من الأطفال المتضررين والنازحين وأسرهم من برامج حماية الطفل والتعليم والمياه التي يمولها هذا الدعم الجديد. وقال الممثل الخاص لمنظمة لليونيسف الدكتور غسان خليل, وفقا لموقع المنظمة, أمس الجمعة, إنه من خلال هذه المساهمة من الحكومة ألمانية ستواصل اليونيسف إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الأطفال في ليبيا، وسيستفيد الأطفال في غرب وشرق وجنوب ليبيا، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها، من البرامج المنفذة من خلال إقامة شراكات قوية مع السلطات والبلديات والمجتمع المدني.” تأتي ضرورة هذا التمويل لضمان استمرار تقديم تعليم جيد للأولاد والبنات وتوفير الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع وحسبما ورد بموقع المنظمة ...( وال ) ...