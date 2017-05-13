رئيس بيلاروسيا يزولر الصين .

مينسك 13 مايو 2017 (وال)- أعلنت مصار في الرئاسية في بيلاروسيا امس الجمعة أن رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو سوف يقوم بزيارة عمل إلى الصين في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري. وخلال الزيارة من المقرر أن يحضر لوكاشينكو منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي حيث سيطرح لوكاشينكو مقترحاته بشأن تعميق وتوسيع التعاون في القارة الأوراسية مع التركيز على التنمية السلمية المشتركة متبادلة النفع. وأضافت المصادر ان لوكاشينكو سيعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن الزعيمين سوف يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة. ومن المتوقع أن يعقد لوكاشينكو عددا من الاجتماعات الثنائية مع زعماء أجانب على هامش المنتدى المقرر خلال يومي 14 و15 مايو الجاري في بكين. ...( وال ) ...