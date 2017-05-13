مكتب خدمات التمريض بالزاوية يحيي اليوم العالمي للتمريض.

الزاوية 13 مايو 2017 (وال) - احياء مكتب خدمات التمريض بالزاوية اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام وذلك باقامة احتفالية تحت شعار (تمريض مؤهل.. خدمة أفضل ).

وحضر الحفل الذي أقيم الخميس مدير مركز خدمات التمريض بإدارة الخدمات الصحية بالزاوية السيدة \" أمنه الشريف \" ومدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع الزاوية الدكتور \" مصطفى الصقري\" ومدير مكتب الرعاية الصحية \" محمد قنديل\" ورئيس جامعة الزاوية وجمع غفير من العناصر الطبية المساعدة والأطباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الصحي والبيئي .

وقد ألقيت في الحفل الكلمات التي اشادت بالدور الريادي الذي تلعبه العناصر الطبية المساعدة في إسعاف وأنقاض حياة الآخرين وإدخال روح التفاؤل والأمل فى نفوس المرضى والمصابين .

كما تم طرح العديد من القضايا التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات الطبية والتي من بينها إنشاء كلية خاصة بالتمريض تؤهل قدرات وطنية فاعلة لتغطية الفراغ الذي تعانيه جل المراكز الصحية بالمدينة وخاصة مستشفى الزاوية التعليمي والعيادة المجمعة .

وتم في ختام الحفل الذي اقيم بمركز البحوث الطبية بالزاوية تكريم عدد من العناصر الفاعلة في مجال التمريض .

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