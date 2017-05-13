مكتب خدمات التمريض بالزاوية يحيي اليوم العالمي للتمريض.
السبت ، 13- 05- 2017 - 00:13:00
الزاوية 13 مايو 2017 (وال) - احياء مكتب خدمات التمريض بالزاوية اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام وذلك باقامة احتفالية تحت شعار (تمريض مؤهل.. خدمة أفضل ). \nوحضر الحفل الذي أقيم الخميس مدير مركز خدمات التمريض بإدارة الخدمات الصحية بالزاوية السيدة \" أمنه الشريف \" ومدير مركز تنمية القوى العاملة الطبية فرع الزاوية الدكتور \" مصطفى الصقري\" ومدير مكتب الرعاية الصحية \" محمد قنديل\" ورئيس جامعة الزاوية وجمع غفير من العناصر الطبية المساعدة والأطباء والمثقفين والمهتمين بالشأن الصحي والبيئي .\nوقد ألقيت في الحفل الكلمات التي اشادت بالدور الريادي الذي تلعبه العناصر الطبية المساعدة في إسعاف وأنقاض حياة الآخرين وإدخال روح التفاؤل والأمل فى نفوس المرضى والمصابين .\nكما تم طرح العديد من القضايا التي من شأنها الرفع من مستوى الخدمات الطبية والتي من بينها إنشاء كلية خاصة بالتمريض تؤهل قدرات وطنية فاعلة لتغطية الفراغ الذي تعانيه جل المراكز الصحية بالمدينة وخاصة مستشفى الزاوية التعليمي والعيادة المجمعة .\nوتم في ختام الحفل الذي اقيم بمركز البحوث الطبية بالزاوية تكريم عدد من العناصر الفاعلة في مجال التمريض . \n..(وال)..