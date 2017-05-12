اِنطلاق فَعاليات مَهرجان الأَهرام الثّقافي ببَنغازي.



بنغازي 12 مايو 2017 (وال بنغازى) - انطلقت أمس الخميس بمسرح الطفل في

مدينة بنغازي فعاليات مهرجان الأهرام الثقافي تحت شعار (معاً ننتصر على

الإرهاب ).

ويتضمن المهرجان الذي نظم برعاية هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني،

العديد من البرامج الثقافية والفكرية والفنية والإبداعية.

وتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام بمشاركة وفود من جمهورية مصر

العربية،وعديد من الإعلاميين والفنانين والصحفيين،والمهتمين بالشأن

الثقافي.

وشرع في عرض وتقديم فعاليات المهرجان بافتتاح معرض الكتاب الذي احتوى على

أكثر من ( 5 ) آلاف كتاب، وعقد ندوة عن دور اجهزة الأمن في مكافحة

الإرهاب .

كما يحتوى برنامج المهرجان حفلة مع سهرة فنية موسيقية بمشاركة فرقة

الإذاعة الموسيقية العربية .

وافاد مكتب وكالة الانباء الليبية ببنغازي ان اليوم الجمعة عقدت ندوة حول

المحافظة على حقوق الإنسان في ظل محاربة الإرهاب قدمها الدكتور سعد

عقيلة،والأستاذ سعيد عبدالحافظ،والدكتور علاء شبلي،والدكتورة جازية

شعيتير.

وأضاف بأنه ستعقد في الفترة الصباحية ليوم غد السبت ندوة دينية تتحدث عن

تحديد الخطاب الديني في مواجهة مغالطات الجماعة الإرهابية،ويشارك فيِها

الدكتور شعبان العبيدي، وإبراهيم عياد البرغثي.

أما في الفترة المسائية ستنظم أمسية شعرية،يشارك فيها الشاعر راشد

الزبير،والشاعر أحمد الشهاوي،والشاعرة رحاب شنيب،والشاعر مصطفى عبادة

ويختتم بسهرة فنية تؤديها فرقة الفنون الشعبية.

واضاف مكتب (وال) بنغازي، ان اليوم الختامي لمهرجان الأهرام الثقافي

ستقام ندوة ثقافية تبحث تأثير الثقافة ودورها في توحيد الصف العربي في

مواجهة الإرهاب ، يشارك فيها الصحفيين محمود البوسيفي، ومصطفى عبادة،

وعبد الرزق الداهش، والكتاب منصور بوشناف، وإبراهيم داود،وأحمد الفيتوري

ويختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير وتكريم المشاركين الفاعلين.

يشار إلى أنه شارك في حفل افتتاح فعاليات انطلاق مهرجان الأهرام الثقافي

المصري الليبي في بنغازي،النائب الأول لرئيس مجلس النواب،إلى جانب عدد من

النواب،وعميد بلدية بنغازي،ورئيس هيئة الإعلام والثقافة .

..(مكتب وال- بنغازى)..