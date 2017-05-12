اِنطلاق فَعاليات مَهرجان الأَهرام الثّقافي ببَنغازي.
الجمعة ، 12- 05- 2017 - 23:16:00
\nبنغازي 12 مايو 2017 (وال بنغازى) - انطلقت أمس الخميس بمسرح الطفل في \nمدينة بنغازي فعاليات مهرجان الأهرام الثقافي تحت شعار (معاً ننتصر على \nالإرهاب ).\nويتضمن المهرجان الذي نظم برعاية هيئة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني،\nالعديد من البرامج الثقافية والفكرية والفنية والإبداعية.\nوتستمر فعالياته على مدى أربعة أيام بمشاركة وفود من جمهورية مصر \nالعربية،وعديد من الإعلاميين والفنانين والصحفيين،والمهتمين بالشأن \nالثقافي.\nوشرع في عرض وتقديم فعاليات المهرجان بافتتاح معرض الكتاب الذي احتوى على\nأكثر من ( 5 ) آلاف كتاب، وعقد ندوة عن دور اجهزة الأمن في مكافحة \nالإرهاب .\n كما يحتوى برنامج المهرجان حفلة مع سهرة فنية موسيقية بمشاركة فرقة \nالإذاعة الموسيقية العربية .\nوافاد مكتب وكالة الانباء الليبية ببنغازي ان اليوم الجمعة عقدت ندوة حول\nالمحافظة على حقوق الإنسان في ظل محاربة الإرهاب قدمها الدكتور سعد \nعقيلة،والأستاذ سعيد عبدالحافظ،والدكتور علاء شبلي،والدكتورة جازية \nشعيتير.\nوأضاف بأنه ستعقد في الفترة الصباحية ليوم غد السبت ندوة دينية تتحدث عن \nتحديد الخطاب الديني في مواجهة مغالطات الجماعة الإرهابية،ويشارك فيِها \nالدكتور شعبان العبيدي، وإبراهيم عياد البرغثي.\nأما في الفترة المسائية ستنظم أمسية شعرية،يشارك فيها الشاعر راشد \nالزبير،والشاعر أحمد الشهاوي،والشاعرة رحاب شنيب،والشاعر مصطفى عبادة \nويختتم بسهرة فنية تؤديها فرقة الفنون الشعبية.\nواضاف مكتب (وال) بنغازي، ان اليوم الختامي لمهرجان الأهرام الثقافي \nستقام ندوة ثقافية تبحث تأثير الثقافة ودورها في توحيد الصف العربي في \nمواجهة الإرهاب ، يشارك فيها الصحفيين محمود البوسيفي، ومصطفى عبادة، \nوعبد الرزق الداهش، والكتاب منصور بوشناف، وإبراهيم داود،وأحمد الفيتوري \nويختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير وتكريم المشاركين الفاعلين.\nيشار إلى أنه شارك في حفل افتتاح فعاليات انطلاق مهرجان الأهرام الثقافي \nالمصري الليبي في بنغازي،النائب الأول لرئيس مجلس النواب،إلى جانب عدد من\nالنواب،وعميد بلدية بنغازي،ورئيس هيئة الإعلام والثقافة .\n..(مكتب وال- بنغازى)..