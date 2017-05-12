أهلي طرابلس يخسر أولى مبارياته في دوري المجموعات لأبطال أفريقيا.

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال )- خسر أهلي طرابلس أولى مبارياته في دوري المجموعات ضمن منافسات أبطال أفريقيا للأندية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية. الشوط الأول من المباراة شهد سيطرة واضحة للفريق الجزائري حيث أضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، وفي الدقيقة العشرين من زمن هذا الشوط أضاع لاعب أهلي طرابلس " أنيس سلتو" فرصة ثمينة، ولم يتأخر رد فريق اتحاد العاصمة ومن خطأ دفاعي وسوء تمركز لمدافعي الأهلي سجل اللاعب " فاروق شافي " الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة الثالثة والعشرين. ومع نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة الخامسة والأربعين سجل اللاعب " شارلي أندريه " الهدف الثاني لاتحاد العاصمة لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للفريق الجزائري. وفي الشوط الثاني ورغم التغييرات التي أجراها المدرب المصري " طلعت يوسف " إلا أن أداء فريق الأهلي ظل متواضعا ولم يستطع لاعبوه الوصول إلى شباك اتحاد العاصمة. وفي الدقيقة الثانية والثمانين من زمن المباراة أضاف اللاعب " أسامة دربلو" الهدف الثالث لفريق اتحاد العاصمة لينتهي اللقاء بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الجزائري. وسيقابل أهلي طرابلس في المباراة الثانية من دوري المجموعات فريق الزمالك المصري على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري. ..(وال)...