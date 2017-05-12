مكتب الهيئة العامة للاوقاف طرابلس ينظم الأحد القادم المسابقة القرآنية الـ26 للذكور والـ11 للاناث على مستوى بلدية طرابلس الكبرى.

طرابلس 12 مايو 2017( وال )- يعتزم مكتب الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية طرابلس اقامة المسابقة القرآنية السادسة والعشرون للذكور والحادية عشر للاناث على مستوى بلدية طرابلس وذلك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 14 من شهر مايو الجاري . وأفاد مدير مكتب هيئة الاوقاف والشؤون الاسلامية طرابلس " احمد علي عثمان الصيد " وكالة الانباء الليبية أن هذه المسابقة القرانية التي ستنطلق فعالياتها الساعة الخامسة عصرا بمسجد الإمام القرافي - بمنطقة عين زارة ، ستشمل جانبين وهما حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ نصف القرآن . وأوضح "الصيد" ان المسابقة التي ستتواصل لمدة ثمانية ايام ، سيشارك فيها ثمانية وحدات من مكتب الاوقاف ، وهي طرابلس المركز - سوق الجمعة- عين زارة - ابوسليم - حي الاندلس - تاجوراء - القره بولي- السواني بحيث يكون لكل وحدة 4 مشاركين في كل جانب من الجنسين . ..(وال)..