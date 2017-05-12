شؤون التربية والتعليم صبراتة تفتتح معملا للجغرافيا للرفع من العملية التعليمية .الجمعة ، 12-05-2017 - 20:42:00

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال )- افتتحت شؤون التربية والتعليم صبراتة أمس الخميس ، معمل الجغرافيا الذي احتوى على مجسمات للتضاريس وعينات من التربة ووسائل تعليمية وعدد من الأجهزة الخاصة . وذكرت مصادر شؤون التربية والتعليم - لمراسل وكالة الانباء الليبية بصبراتة - أن افتتاح هذا المعمل يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه شؤون التربية والتعليم بتفعيل المعامل المدرسية واهميتها للطالب والمعلم للرفع من العملية التعليمية من خلال الاعتماد على الأساليب الحديثة في التعلم والتدريب . ..(وال)..

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