مراقبة الصناعة صبراتة : تخريج الدفعة الأولى من المتدربات على الصناعات التقليدية .

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال )- نظمت مراقبة الصناعة ببلدية صبراتة أمس الخميس حفل بمناسبة تخريج الدفعة الاولى من المتدربات في مجال التفصيل والخياطة والحياكة والمشغولات اليديوية . وحضر حفل التخرج عميد وأعضاء المجلس البلدي ومراقبي الصناعة والاقتصاد بصبراتة وعدد من المهتمين بهذا المجال . وتم خلال الحفل تكريم المشاركات في الدورة التدريبية بمنحهن شهائد التخرج . وافاد مراسل وكالة الانباء الليبية بصبراتة انه تم على هامش الحفل افتتاح معرض للصناعات التقليدية من إعداد المتدربات، احتوى على أشغال يدوية وملابس وأدوات منزلية . ..(وال-صبراتة)..