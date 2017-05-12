مراقبة الصناعة صبراتة : تخريج الدفعة الأولى من المتدربات على الصناعات التقليدية .الجمعة ، 12-05-2017 - 19:42:00

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال )- نظمت مراقبة الصناعة ببلدية صبراتة أمس الخميس حفل بمناسبة تخريج الدفعة الاولى من المتدربات في مجال التفصيل والخياطة والحياكة والمشغولات اليديوية . وحضر حفل التخرج عميد وأعضاء المجلس البلدي ومراقبي الصناعة والاقتصاد بصبراتة وعدد من المهتمين بهذا المجال . وتم خلال الحفل تكريم المشاركات في الدورة التدريبية بمنحهن شهائد التخرج . وافاد مراسل وكالة الانباء الليبية بصبراتة انه تم على هامش الحفل افتتاح معرض للصناعات التقليدية من إعداد المتدربات، احتوى على أشغال يدوية وملابس وأدوات منزلية . ..(وال-صبراتة)..

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