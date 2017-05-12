وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني : تشجيع مشاريع الشباب ودعمها اداة لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية .

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال ) - أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني \" أسامة حماد \" أن تشجيع مشاريع الشباب ودعمها تشكل خطوة مهمة للانتقال من التخطيط الى التنفيذ باتجاه تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية .

وأشاد \" حماد \" في كلمة له أثناء حضوره أمس الخميس بالعاصمة التونسية لاحتفالية مسابقة أفضل فكرة مشروع شبابي ليبي للعام 2017 وهي المرحلة النهائية من المسابقة ، المتوجة لبرنامج \"نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب الليبي\"، أحد بنود \" البرنامج الأوروبي لدعم التنوع والتكامل الإقتصادي والتشغيل المستدام في ليبياب - أشاد بدعم ورعاية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا والمؤسسات الاخرى لهذا المشروع ، واهميته في رسم طريق التنمية الاقتصادية في ربوع ليبيا كافة .

واوضح \" حماد \" في كلمته ان مثل هذه المشاريع يجب استثمارها وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذها والحصول على التمويل والدعم اللازم لتساهم في بناء الاقتصاد الليبي ، داعيا في هذا الخصوص مؤسسات الدولة كافة الى دعم مشروع خلق قطاع خاص ومثين يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويخلق تنوع اقتصادي ، مشيرا الى ان وزارة المالية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لانجاح هذا أي مشروع يهدف الى بناء الاقتصاد الليبي .



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