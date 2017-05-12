وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني : تشجيع مشاريع الشباب ودعمها اداة لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية .
الجمعة ، 12- 05- 2017 - 13:24:00
طرابلس 12 مايو 2017 ( وال ) - أكد وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني \" أسامة حماد \" أن تشجيع مشاريع الشباب ودعمها تشكل خطوة مهمة للانتقال من التخطيط الى التنفيذ باتجاه تطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية .\nوأشاد \" حماد \" في كلمة له أثناء حضوره أمس الخميس بالعاصمة التونسية لاحتفالية مسابقة أفضل فكرة مشروع شبابي ليبي للعام 2017 وهي المرحلة النهائية من المسابقة ، المتوجة لبرنامج \"نشر ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب الليبي\"، أحد بنود \" البرنامج الأوروبي لدعم التنوع والتكامل الإقتصادي والتشغيل المستدام في ليبياب - أشاد بدعم ورعاية الاتحاد الاوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا والمؤسسات الاخرى لهذا المشروع ، واهميته في رسم طريق التنمية الاقتصادية في ربوع ليبيا كافة .\nواوضح \" حماد \" في كلمته ان مثل هذه المشاريع يجب استثمارها وتوفير البيئة المناسبة لتنفيذها والحصول على التمويل والدعم اللازم لتساهم في بناء الاقتصاد الليبي ، داعيا في هذا الخصوص مؤسسات الدولة كافة الى دعم مشروع خلق قطاع خاص ومثين يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويخلق تنوع اقتصادي ، مشيرا الى ان وزارة المالية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم لانجاح هذا أي مشروع يهدف الى بناء الاقتصاد الليبي .\n\n...( وال )...