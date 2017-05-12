انتعاش التجارة الصينية الافريقية خلال الربع الاول من عام 2017 .

بكين 12 مايو 2017 (وال)- ذكرت وزارة التجارة الصينية ان حجم التجارة بين الصين والدول الإفريقية ارتفع بنسبة 8ر16 فالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2017 ليصل إلى 8ر38 مليار دولار أمريكي نظرا لازدهار العلاقات الاقتصادية الثنائية. وقال سون جي وي المتحدث باسم وزارة التجارة خلال مؤتمر صحفي ان هذا أول انتعاش ربع سنوي في التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا منذ عام 2015 كما ان الواردات الصينية من إفريقيا صعدت بنسبة 46 فالمائة لتبلغ 4ر18 مليار دولار أمريكي. وأضاف سون ان الصادرات الصينية إلى إفريقيا انخفضت بنسبة واحد فالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 5ر20 مليار دولار أمريكي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بانخفاض بنسبة 18 فالمائة خلال الفترة المماثلة من العام المنصرم. وعزا المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية النمو المسجل إلى تطبيق عشر خطط رئيسية للتعاون الصيني الإفريقي طرحت على هامش قمة جوهانسبرج لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي 2015 بما فيها قروض معفاة من الفوائد والسياسات التفضيلية. وخلال الربع الأول استثمرت الشركات الصينية أكثر من 750 مليون دولار أمريكي على شكل استثمار مباشر غير مالي في الدول الإفريقية بزيادة 64 فالمائة على أساس سنوي حسبما قال سون الذي توقع ان يتحرك الجانبان إلى مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي في العام الجاري. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا 1ر149 مليار دولار أمريكي في عام 2016.