علماء نرويجيون يطورون لقاحا فعالا ضد سرطان البروستات .

لندن 12 مايو 2017 (وال)- طور علماء نرويجيون نشرت نتائج تجاربهم بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقاحا لسرطان البروستات يقوم بتحفيز الجهاز المناعي لقتل الخلايا السرطانية. ويعمل هذا اللقاح الجديد على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم لمحاربة السرطان وذلك من خلال "العلاج المناعي". ويعد هذا النوع من العلاج فعالا لأنه لا يؤدي إلى ظهور أثار جانبية مماثلة لتلك الناتجة عن العلاجات التقليدية مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي. ولم يعرف بعد متى سيكون اللقاح متاحا للجميع ولكن عادة ما يستغرق الأمر بين 10 و15 سنة وذلك لتخطي جميع مراحل التجارب السريرية. وقال العلماء في مستشفى "راديوم" النرويجي أنه بعد مضي تسعة أشهر على الدراسة كانت الحالة مستقرة عند 17 مريضا حيث شارك 22 رجلا مصابا بسرطان غدة البروستاتا في التجربة السريرية ضمن المرحلة الأولى. وحسب الباحثين ساهم اللقاح في توقف انتشار الأورام عند 77 من مرضى السرطان من خلال التجربة السريرية كما لاحظوا انكماش الورم عند 45 في المئة من المرضى بعد تلقي العلاج. يذكر أن سرطان البروستات هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الذكور حيث يصيب واحدا من بين كل ثمانية رجال في بريطانيا وواحدا من كل سبعة رجال في الولايات المتحدة .