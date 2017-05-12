رئيس كوسوفو يعلن عن تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة في 11 يونيو المقبل .

برشتينا 12 مايو 2017 (وال)-أعلن رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي عن تاريخ تنظيم انتخابات برلمانية مسبقة والمقرر في 11 يونيو القادم حسب مواقع إعلامية. وجاء قرار الرئيس ثاتشي عقب اجتماع عقده مع الزعماء السياسيين في البلاد أمس الخميس حيث أسفر الاجتماع عن تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة بعدما كانت مقررة في 2018 حسب بيان صادر عن مكتب الرئيس. وطالب الرئيس الكوسوفي وزراء الحكومة الحالية بالاستمرار في أداء مهامهم إلى حين إجراء الانتخابات داعيا الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الى المشاركة في ملاحظة الانتخابات. كما دعا الاحزاب السياسية الى إظهار ثقافة سياسية عالية قبيل الانتخابات وخلالها وبعدها لتكون البلاد مثالا في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية. وكان الرئيس ثاتشي قد قرر الأربعاء الماضي حل البرلمان بعد تصويت النواب لصالح حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عيسى مصطفى. وصوت 78 عضوا من أصل 120 لصالح إقالة الحكومة التي تتهمها المعارضة بـ"الفشل في الوفاء بتعهدات الانتخابات وخلق حالة من عدم الثقة في أوساط الشعب"بينما عارض 34 نائبا القرار. للإشارة فإن الانتخابات القادمة ستكون ثالث انتخابات برلمانية تجري في كوسوفو منذ إعلان استقلالها سنة 2008 .