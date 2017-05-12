لجنة رعاية موسم الحج تحدد الاثنين موعدًا لإجراء قرعة الحج .

طرابلس 12 مايو 2017 (وال)- حددت لجنة رعاية موسم الحج لهذا العام الاثنين المقبل، موعدًا لإجراء قرعة الحج . وجاء الاعلان عن الموعد في الاجتماع الذي عقده رئيس اللجنة احمد حمزة مع منسقي مختلف المدن والمناطق في ليبيا . وتم خلال الاجتماع الاتفاق على حفظ حق المواطنين الذين تحصلوا على تأشيرة حج ولم يتمكنوا من السفر لظروف شرعية أو اجتماعية وعدم قبول الذين تحصلوا على فرصة أداء فريضة الحج خلال المواسم الخمسة السابقة، إلا وفق شروط مشار إليها عند التسجيل. (وال)