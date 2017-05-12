موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الجمعة 12 مايو 2017 .

م . = تونس - مصرف ليبيا المركزي يرعى وينظم بتونس ورشة عمل حول السياسات الاقتصادية بمشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب ، والمجلس الأعلى للدولة ، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، والمحافظين السابقين لمصرف ليبيا المركزي ، والورشة تهدف إلى بلورة وصياغة حزمة من السياسات الاقتصادية العامة القادرة على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسية ، وإنهاء معاناة المواطنين، نتيجة ازدياد التضخم، والتهيئة لاستئناف مسيرة التنمية. = باريس - وزير خارجية فرنسا " جون مارك أيرولت ، يبحث الخميس، بالعاصمة باريس، مع المبعوث الأممي لليبيا " مارتن كوبلر " تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية وتقييم العملية السياسية ، وفرنسا تدعو الفرقاء الليبية كافة إلى تبني خيار المصالحة. = غريان - مسؤول شؤون التربية والتعليم ببلدية غريان "عمر شنقارو" يؤكد على ضرورة إلتزام جميع المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية بمواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التعليم . = طرابلس - طريق " 20 رمضان - 11 يونيو سابقاً " تشهد حالياً حملة نظافة مكثفة تقوم بها إحدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال النظافة العامة ، وتشمل كنس وإزالة الأتربة المتراكمة لسنوات عدة بالطريق الممتد من منطقة شط الهنشير شمالا وحتى منطقة الفرناج جنوباً وبطول حوالى ثمانية كيلو مترات ، اضافة إلى جمع كل الإفرازات والقمامة والأكياس البلاستيكية والتخلص من كل ما يشوه المنظر العام لهذا الطريق الحيوي ويؤدى البيئة البصرية . = ترهونه - إدارة مركز اعادة تأهيل المعاقين ببلدية جنزور تنظم زيارة ترفيهية إلى متنزه الشرشارة السياحي الواقع بمدينة ترهونة ، و صاحب هذه الزيارة أجواء من الموسيقى والمناشط الترفيهية مما أدخل الفرحة الغامرة على النفوس ، وقضاء وقتا ممتعاً بين أحضان الطبيعة البكر . = سرت - رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى سرت يؤكد عودة المياه وانسيباها الطبيعي لمدينة سرت وللمشاريع الزراعية " الحنيوة ، القرضابية ، سلطان ، العامرة ، اهراوة ،النوفلية ، ام القنديل وبشر عبر الخط الرئيسي للمرحلة الأولى إجدابيا سرت . = إجدابيا - اختتام مسابقة المذيع الصغير التي أقامها وأشرف عليها مكتب النشاط المدرسي ببلدية إجدابيا ، وشهدت مشاركة واسعة للعديد من المدارس بالبلدية تنافس خلالها العديد من المواهب في المجال الاذاعي . = المرج - اِستعداداتٌ لاِفتتاح قسمٍ للصيدلة السّريرية بمستشفى المَرج العَام . = السلوم - أمساعد - عبور 970 شاحنة نقل بضائع مصرية إلى ليبيا عبر منفذ السلوم - أمساعد خلال شهر مايو الحالي . ( وال )