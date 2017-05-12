النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .

طرابلس 12 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * من رأس أجدير إلى خليج السدرة : السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر في بعض الاحيان ، والريح قبلي إلى شلوق سرعتها ما بين (10-25) عقدة تصل هذا اليوم إلى (30) عقدة على ساحل طرابلس والخمس ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.50-1.75) متر ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ، ودرجة حرارة سطح البحر (19) درجة مئوية ، والرؤيـة متوسطة بسبب الاثربة المثارة . * الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريح براني إلى متغيرة الاتجاه تتحول يوم الغد إلى شلوق سرعتـها ما بيـن (05 - 20) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-0.75) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة . ( وال )