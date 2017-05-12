الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 12 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الجمعة ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . * ملخص عام : موجة حر مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق غرب ليبيا مع تحسن في حالة الطقس وانخفاض الحرارة على أقصى الساحل الغربي بداية من ظهر يوم الغد. * رأس إجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أقصى المناطق الغربية ، والرياح جنوبيه إلى جنوبيه غربيه نشطة السرعة تصل أحيانا هذا اليوم إلى (50) كلم/ساعة مثيره للأتربة والغبار مع هبوط فى الرؤيه الافقيه خاصة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى مرتفعة حيث تتراوح مابين (39- 44) درجة مئوية وتتحول الرياح تدريجيا ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير إلى طرابلس وتنخفض درجات الحرارة إلى مابين (30- 36) درجة مئوية مع تحسن في حالة الطقس وانخفاض في الحرارة على باقي المناطق يوم السبت. * بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (33 -37) درجة مئوية ولاتتجاوز (31) درجة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وترتفع درجات الحرارة يوم الغد خاصة على الخليج وبنغازي حيث تصل إلى حوالي (41) درجة مئوية. . * الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعه أحيانا مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط فى الرؤية الافقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مابين (38-43) درجة مئوية وتصل يوم الغد إلى (45) درجة على غدامس. * الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (35-38) درجة مئوية . ( وال