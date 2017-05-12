توقيف 57 شخصا في تركيا يشتبه في تورطهم في المحاولة الانقلابية .

إسطنبول 12 مايو 2017 (وال)- أوقفت السلطات الأمنية التركية اليوم الجمعة 57 شخصا كانوا يعملون في بورصة اسطنبول يشتبه في تورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الماضي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن المشتبه فيهم تم توقيفهم في ست محافظات بالبلاد وذلك بعد إصدار نحو مائة مذكرة توقيف وأن الحملة متواصلة. وأشارت إلى أن ممثلي الادعاء أمروا باحتجاز 102 شخص في إطار التحقيق موضحة أن المداهمات جرت فجرا واستهدفت مشتبها فيهم فصلوا من أماكن عملهم في بورصة اسطنبول عقب المحاولة الانقلابية . يذكر أن السلطات التركية ألقت القبض على نحو 49 ألف شخص من 150 ألفا خضعوا للتحقيق كما تم توقيف حوالي 145 ألفا من موظفي الدولة وقوات الأمن والأكاديميين عن العمل أو أقيلوا في إطار عملية تطهير أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تتهم أنقرة منظمة "فتح الله غولن" بالوقوف وراءها.