طريق " 20 رمضان يشهد حملة نظافة مكثفة .

طرابلس 12 مايو 2017 (وال)- تشهد طريق " 20 رمضان - 11 يونيو سابقاً " حالياً حملة نظافة مكثفة تقوم بها احدى الشركات المحلية المتخصصة في مجال النظافة العامة وبمتابعة إدارة التشغيل والصيانة بطرابلس وعدد من الجهات ذات العلاقة . وتشمل هذه الحملة كنس وإزالة الأتربة المتراكمة لسنوات عدة بالطريق الممتد من منطقة شط الهنشير شمالا وحتى منطقة الفرناج جنوباً وبطول حوالى ثمانية كيلو مترات ، اضافة إلى جمع كل الإفرازات والقمامة والأكياس البلاستيكية والتخلص من كل ما يشوه المنظر العام لهذا الطريق الحيوي ويؤدى البيئة البصرية ، فضلاً عن تحفيز الاهالي القاطنين بالقرب من الطريق على ضرورة المحافظة على رونق وتألق الطريق في شكله الجميل ، خاصة وانه يمثل ملتقى لمعارض السيارات ، والمواد الصحية . كما تشمل الحملة تقليم الأشجار الواقعة بوسط الطريق ، وتنظيف المساحات الواقعة حوله بشكل مكتف وصولا إلى تحقيق بيئة صحية نظيفة . وذكرت مصادر بالشركة المنفذة لهذه الحملة لوكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الجمعة أن الحملة ستستمر حتى يعود الطريق كما كان لوحة جمالية تضفي على مدينة طرابلس لمسة جمالية تبعث على الارتياح والسعادة عند رؤيته بشكل نظيف . كما تهدف الحملة إلى تنمية الروح الجمالية في أعماق محبي ومستعملي الطريق والأهالي نحو مشاركتهم المجتمعية في تقديم ما يمكن تقديمه للطريق ، وذلك لضمان إعادة الشكل الجمالي لهذا الطريق الذي تم إهماله ونسيانه والتعدى عليه خلال السنوات الماضية . وشهدت الحملة التي لاقت صدىً واسعاً بعد رؤية الطريق يعود إلى نظافته وتناسقه وجماله مما أسهم في توسيع دائرة التوعية البيئية ، وعزز المفاهيم التي تخدم الحفاظ على البيئة والإهتمام بها إنطلاقاً من مبدأ الحفاظ على البيئة حفاظ على الحياة. ويأتي تنظيم هذه الحملة ، التي مضى على انطلاقها قرابة الأسبوع ، بغرض التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والتحفيزعلى التوجه نحو الاهتمام بالبيئة واحترام القانون . وبهذه المناسبة دعت الجهات القائمة على هذه الحملة السادة المواطنين من مرتادي الطريق خاصة إلى احترام البيئة والمساهمة في الحفاظ على نظافة الطريق وعدم رمي بقايا الأكل والقمامة على جانبي الطريق ووسطه . يشار إلى أن هذه الحملة التحسيسية والتوعوية ، التي ستتواصل حتى الانتهاء من تحقيق أهدافها ، تتضمن بالأساس السلامة البيئية والطرقية ، فضلا عن تسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظافة هذا الطريق الحيوي الذي يساهم بشكل كبير في الاسهام في اكتساب الوقت وتقريب المسافات وتقليل الاختناقات المرورية . ( وال )