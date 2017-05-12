دي ميستورا : الدول الضامنة لاتفاق "تخفيف التوتر" بسوريا قادرة على إنجاحه .

جنيف 12 مايو 2017 (وال)- قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الجمعة إن الدول الضامنة لاتفاق "مناطق تخفيف التوتر" في سوريا قادرة على إنجاح العملية رغم احتمالية ظهور قوى قد تسعى لإفشال الاتفاق. وابرز المسؤول الأممي في مؤتمر صحفي عقده عقب مشاركته في اجتماع للمجموعة الدولية حول سوريا بمدينة جنيف السويسرية أن "الدول الضامنة الثلاث "روسيا وتركيا وإيران" لديها القوة والإمكانية لإنجاح الاتفاق الخاص بتشكيل مناطق خالية من الاشتباكات في سوريا يطلق عليها "مناطق تخفيف التوتر". واضاف دي ميستورا " لقد أجرينا أمس الخميس واليوم الجمعة لقاءات مع المسؤولين الأتراك والروس والإيرانيين وأبلغونا بأنهم سيعملون بطريقة منفتحة ونشطة مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل تنفيذ الاتفاق وتنفيذ ما يترتب عليه".