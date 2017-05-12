زوارق الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصيادين ومراكبهم في بحر شمال غزة .

غزة 12 مايو 2017 (وال)- استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بنيران أسلحتها الرشاشة الصيادين ومراكبهم في بحر شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم . وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان هذا الاستهداف تسبب في ارتباك وتشويش في عملية الصيد نظرا لأن الصيادين أجبروا على العودة نحو شاطئ البحر بسبب خطورة الموقف. وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق الرصاص صوب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد .