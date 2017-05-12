إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يدخل يومه الـ26.

رام الله 12 مايو 2017 (وال)- واصل اليوم الجمعة نحو 1600 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس والعشرين على التوالي يتقدمهم مروان البرغوثي وكريم يونس وأحمد سعدات . وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن هذا الإضراب يحظى بدعم كبير من قبل القيادة الفلسطينية عبر عنه الرئيس محمود عباس في أكثر من مناسبة وكذلك من رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي زار خيمة الاعتصام وسط رام الله إضافة إلى الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم أمس. وأضافت أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت في بيان لها أمس الخميس عدالة القضايا التي يطالب بها المضربون مطالبة أطر الحركة في جميع السجون إلى الانضمام للإضراب . ويطالب الأسرى الفلسطينيون المضربون عن الطعام وسط تدهور خطير للحالة الصحية للكثير منهم وتصعيد الاجراءات العقابية والتعسفية في حقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جملة من المطالب الأساسية التي تحرمهم منها إدارة سجون الاحتلال والتي كانوا قد حققوها سابقا من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر وأبرزها إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة. ونددت جامعة الدول العربية امس بـ"التصعيد الخطير" لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد القنوات التي تغطي إضراب الأسرى داخل سجون الاحتلال وذلك لقمع أي مسيرة تضامنية مع الأسرى وعدم إيصال صوت الأسرى الحر للعالم. واكد تقرير صدر امس عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها التنفيذية بممارسة "انتهاكات جسيمة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال غير مكترثة بكل المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".