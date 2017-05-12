العاملون بمركز إعادة تأهيل المعاقين بجنزور يقومون بزيارة إلى متنزه الشرشارة السياحي بترهونة .

ترهونه 12 مايو 2017 (وال)- نظمت إدارة مركز اعادة تأهيل المعاقين ببلدية جنزور زيارة ترفيهية الخميس إلى متنزه الشرشارة السياحي الواقع في منطقة شبه جبلية وغابية بمدينة ترهونة . وجرى لوفد المركز استقبال كبير من قبل إدارة الهيأة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي فرع ترهونة وعدد من مسؤولي قطاع الصحة ورجال شرطة المرور وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنتسبي فوج الكشاف ببلدية ترهونة . وخلال مراسم الاستقبال قام فوج الكشاف بتوزيع الورود والهدايا وواجب الضيافة على الضيوف . وضم الوفد مدير إدارة الشؤون الادارية بالمركز ومسؤولي المكاتب والاقسام وعدد من العاملين والعاملات بالمركز ، بالإضافة إلى العناصر الطبية الوطنية والاجنبية العاملة بالمركز . وصاحب هذه الزيارة أجواء من الموسيقى والمناشط الترفيهية مما أدخل الفرحة الغامرة على النفوس ، وقضاء وقتا ممتعاً بين أحضان الطبيعة البكر . ( وال )