النفط يستعد لتسجيل مكاسب أكثر من 3 في المئة وسط آمال بتمديد اتفاق خفض الانتاج .

نيويورك 12 مايو 2017 (وال)- ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات الجمعة بشكل طفيف بالرغم من تزايد التوقعات بتسجيل الذهب الأسود ارتفاعا بأكثر من 3 في المائة وسط توقعات بتمديد المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها لاتفاق خفض الإنتاج عند اجتماعهم في وقت لاحق من الشهر الجاري . وزادت حالة التفاؤل في الأسواق بعد صدور تقرير "أوبك" الذي أظهر التزام أعضاء المنظمة بحصصهم الإنتاجية ، ففي أبريل انخفض انتاج أوبك مرة أخرى ليصل إلى 73ر31 مليون برميل يوميا وهذا يعني أن إنتاج المنظمة قد انخفض بأكثر من 2ر1 برميل يوميا وهو ما تعهدت به الدول الأعضاء في نوفمبر العام الماضي . وفي بورصة نيويورك التجارية ارتفعت العقود الجلة للخام الأمريكي تسليم يونيوبحوالي 18 سنتا بما يوازي 38ر0 في المائة ليتداول عند مستوى01ر48 دولار للبرميل كما أضافت العقود الجلة لخام برنت في بورصة لندن التجارية حوالي 19 سنتا بما يوازي37ر0 في المائة لتتداول عند مستوى 96ر50 دولار للبرميل .