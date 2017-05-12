شؤون التربية والتعليم ببلدية غريان تؤكد إلتزامها بمواعيد الامتحانات المحدد من قِبل وزارة التعليم .

غريان 12 مايو 2017( وال ) - أكد مسؤول شؤون التربية والتعليم ببلدية غريان "عمر شنقارو" على ضرورة إلتزام جميع المؤسسات التعليمية داخل نطاق البلدية بمواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التعليم . ونفى "شنقارو" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " صِحة ما يُشاع عن تقديم موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل ، وأن بعض إدارات المدارس تسعى لتقديم موعد الامتحانات المحدد من قِبل الوزارة . وحذر " شنقارو" مدراء المدارس من مخالفة المواعيد المحددة لبداية الامتحانات لأي سبب كان ، وضرورة الإلتزام بالموعد المحدد لإنطلاقها في 28 مايو الجارى، وتنتهي بتاريخ 8 يونيو، وأي مدير مدرسة يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية ، لن يعتد بنتائج الامتحانات لأي مدرسة تخالف هذا الموعد وتعتبر الامتحانات لاغية وِفق ما جاء في التعميم الصادر عن وزارة التعليم . ( وال غريان ) .