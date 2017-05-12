اختتام مسابقة المذيع الصغير ببلدية إجدابيا .

بنغازى 12 مايو 2017 (وال) - اختتمت مسابقة المذيع الصغير التي أقامها وأشرف عليها مكتب النشاط المدرسي ببلدية اجدابيا. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة للعديد من المدارس بالبلدية تنافس خلالها العديد من المواهب في المجال الاذاعي . ولوحظ تعامل الطلاب المتنافسون مع ناقل الصوت .. واجتياز لهوَّة الرهبة .. وافتتان باللغة .. وشجاعة أدبيَّة نادرة .. وشخصية المذيع كانت تتقمَّص كثيرًا من المشاركين الصغار . وشاركت في المسابقة مدارس : الازدهار ، الفجر الجديد، رسل الحضارة، جيل الغد، النهضة، شهداء اجدابيا، شهداء الدامور، الهداية، عطية الكاسح ، نور البصيرة، طارق بن زياد ، الأندلس. ( وال بنغازى) .