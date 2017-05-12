اِستعداداتٌ لاِفتتاح قسمٍ للصيدلة السّريرية بمستشفى المَرج العَام .

المرج 12 مايو 2017 (وال) - تجرى هذه الأيام بمستشفى المرج العام الاستعدادات للأحتفال بإفتتاح قسم للصيدلة السريرية . ويشارك فى التحضير للاحتفال الذى من المنتظر أن يقام فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى ويحضره عدد الشخصيات الاعتبارية، وعدد من الصيادلة ونقابتي الصيادلة بمدينتي بنغازى والبيضاء . هذا وسيعقد خلال هذا الاحتفال لقاء عمل بعنوان " نقطة البداية" تشرف عليه وتديره الاختصاصية الدكتورة " أسماء أبوبكر أبعيرة . (وال - بنغازى)