اِستعداداتٌ لاِفتتاح قسمٍ للصيدلة السّريرية بمستشفى المَرج العَام .الجمعة ، 12-05-2017 - 10:43:00

المرج 12 مايو 2017 (وال) - تجرى هذه الأيام بمستشفى المرج العام الاستعدادات للأحتفال بإفتتاح قسم للصيدلة السريرية . ويشارك فى التحضير للاحتفال الذى من المنتظر أن يقام فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى ويحضره عدد الشخصيات الاعتبارية، وعدد من الصيادلة ونقابتي الصيادلة بمدينتي بنغازى والبيضاء . هذا وسيعقد خلال هذا الاحتفال لقاء عمل بعنوان " نقطة البداية" تشرف عليه وتديره الاختصاصية الدكتورة " أسماء أبوبكر أبعيرة . (وال - بنغازى)

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