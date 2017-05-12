عودة مياه النهر الى مدينة سرت والمشاريع الزراعية .

سرت 12 مايو 2017(وال)- اكد رئيس لجنة ادارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى سرت المهندس مصطفى الشاوش الخميس عودة مياه النهر الصناعي وانسيباها الطبيعي لمدينة سرت والمشاريع الزراعية الحنيوة ،القرضابية ،سلطان ،العامرة ،اهراوة ،النوفلية ،ام القنديل وبشر وذلك اليوم الخميس عبر الخط الرئيسي للمرحلة الاولى اجدابيا سرت . وقال رئيس اللجنة لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت " مدينة سرت وكافة المشاريع الزراعية بالمرحلة الاولى تتغدى الان بالمياه مباشرة من الخط الرئيسي من خزان المرحلة الاولى اجدابيا سرت ". وأشار الشاوش الى ان خزان القرضابية بدأت المياه في الوصول اليه تدريجيا كمحزون احتياطي للمنطقة والذي تبلغ سعتة الاجمالية حوالي 7 مليون لتر مكعب . (وال-سرت)