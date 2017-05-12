عبور 970 شاحنة نقل بضائع مصرية إلى ليبيا عبر منفذ السلوم خلال مايو الحالي .

السلوم - أمساعد 12 مايو 2017 (وال)- عبرت منفذ السلوم - أمساعد البرى الحدودى " 970 " شاحنة تنقل بضائع مصرية إلى ليبيا منذ أول مايو الحالي وحتى يوم أمس منها شحنات سيراميك وأدوات صحية ورخام طبيعي وخضروات وفاكهة وأغذية جافة ، بينما وصلت فى تلك الفترة 1181 شاحنة قادمة من ليبيا . وأكد اللواء " مختار السنبارى " مدير أمن مطروح وفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام المصرية أن عدد المسافرين إلى ليبيا منذ أول مايو الجاري وحتى صباح اليوم بلغ 6415 مسافرًا معظمهم من الليبيين ، بينما عاد فى تلك الفترة من ليبيا 4278 مصريًا منهم 1265 مصريًا غادروا البلاد بطريقة غير شرعية . ( وال )