عبور 970 شاحنة نقل بضائع مصرية إلى ليبيا عبر منفذ السلوم خلال مايو الحالي .الجمعة ، 12-05-2017 - 10:36:00

السلوم - أمساعد 12 مايو 2017 (وال)- عبرت منفذ السلوم - أمساعد البرى الحدودى " 970 " شاحنة تنقل بضائع مصرية إلى ليبيا منذ أول مايو الحالي وحتى يوم أمس منها شحنات سيراميك وأدوات صحية ورخام طبيعي وخضروات وفاكهة وأغذية جافة ، بينما وصلت فى تلك الفترة 1181 شاحنة قادمة من ليبيا . وأكد اللواء " مختار السنبارى " مدير أمن مطروح وفقاً لما نشرته صحيفة الأهرام المصرية أن عدد المسافرين إلى ليبيا منذ أول مايو الجاري وحتى صباح اليوم بلغ 6415 مسافرًا معظمهم من الليبيين ، بينما عاد فى تلك الفترة من ليبيا 4278 مصريًا منهم 1265 مصريًا غادروا البلاد بطريقة غير شرعية . ( وال )

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