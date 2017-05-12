وزير خارجية فرنسا يبحث مع كوبلر تطورات الأوضاع في ليبيا .

باريس 12 مايو 2017 (وال)- بحث وزير خارجية فرنسا " جون مارك أيرولت ، الخميس، بالعاصمة باريس، مع المبعوث الأممي لليبيا " مارتن كوبلر " تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية وتقييم العملية السياسية. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أنه تم خلال اللقاء التطرق للحوار بين مختلف الأطراف الليبية، حيث أكد " جون مارك أيرولت " دعم باريس لوساطة الأمم المتحدة ولجهود مبعوثها " مارتن كوبلر" . واختُتم بيان الخارجية بأن فرنسا تدعو الفرقاء الليبية كافة إلى تبني خيار المصالحة. ( وال )