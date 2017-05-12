إلقاء محاضرة توعوية للمحافظة على المبنى التعليمي ومرافقه الخدمية بترهونة .

ترهونه 12 مايو 2017 (وال)- القيت بمدرسة المرحوم "صالح اسويسي " للتعليم الاساسي محاضرة توعوية ترشيدية للمحافظة على المبنى التعليمي ومرافقه الخدمية . وتناولت المحاضرة التي حملت شعار" مدرستي 2017 " كيفية الحفاظ على المرافق والادوات التعليمية ، وعلى أهمية المحافظة على المبنى المدرسي باعتباره البيت الثاني للطلاب .. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية التفكير وكيفية ترتيب الافكار بهذا الشأن . وتم خلال المحاضرة تقديم عرض مرئي للطلبة يوضح حسن التعامل مع الاخرين ومساعدة المحتاجين . وتاتي هذه المحاضرة ضمن الحملة التوعوية الترشيدية للمحافظة على المبنى التعليمي ومرافقه الخدمية التي تنظمها مصلحة المرافق التعليمية بالتعاون مع مؤسسة الزاوية الخيرية وبمشاركة جمعية اصدقاء الشجرة بترهونه ومركز k4 للاعلام . ( وال )