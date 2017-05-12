قوات الاحتلال تقتحم بلدتين بالضفة الغربية وتعتقل فلسطينيا .

رام الله 12 مايو 2017 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مواطنا فلسطينيا من سكان مخيم "نور شمس" شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة . وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بعمليات تفتيش في منطقة "المحجر" التابعة لمخيم نور شمس واعتقلت المواطن طه الإيراني رئيس اللجنة الشعبية لخدمات المخيم كما اقتحمت بلدة "دير الغصون" شمال طولكرم وداهمت ورشة حدادة لأحد السكان وعاثت فيها فسادا كما فتشت بيت صاحب الورشة ونكلت بسكانه . واقتحمت قوات الاحتلال أيضا فجر اليوم بلدة "اليامون" غرب "جنين" بالضفة الغربية المحتلة وقامت بدهم منزل أحد السكان وتفتيشه.