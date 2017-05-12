السودان يعلن حكومة وفاق وطني جديدة .

الخرطوم 12 مايو 2017 (وال)- أعلن النائب الاول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء "بكري حسن صالح" في وقت متأخر من يوم امس الخميس تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة تتألف من واحد وثلاثين وزيرا واثنين واربعين وزير دولة . وقال حسن صالح في تصريحات صحفية ان الحكومة جاءت معبرة عن توصيات الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس عمر البشير في يناير 2014 لحل ازمات السودان الاقتصادية وانهاء الحرب في اقاليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. واوضح ان "أولويات الحكومة تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار المتمثلة في زيادة الانتاج والاهتمام بمعاش الناس وتحقيق السلام". واختتم الحوار الذي قاطعته احزاب معارضة رئيسية والحركات التي تقاتل الحكومة في اكتوبر الماضي. وحصلت الاحزاب التي شاركت في الحوار على ستة مقاعد من اجمالي واحد وثلاثين مقعدا. واحتفظ وزير الخارجية ابراهيم عبد العزيز غندور بمقعده في التشكيلة الجديدة اضافة لوزير الدفاع عوض محمد احمد ابنعوف. كما عين ضابط الشرطة السابق حامد منان احمد وزيرا للداخلية ، وجاء فريق في الجيش السوداني وزيرا للمالية وكان يشغل مدير الادارة المالية بالجيش السوداني محمد عثمان الركابي . وعين عبد الرحمن عثمان وزيرا للنفط بينما تولى الاستاذ الجامعي هاشم محمد احمد سالم حقيبة المعادن . وعينت الحكومة بموجب مراسم جمهورية اصدرها الرئيس حسن البشير. يذكر أن الرئيس السوداني كان قد أصدر قرارا بتعيين النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح رئيسا لمجلس الوزراء القومي وكلفه بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.