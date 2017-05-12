الرئيس عباس يرحب باقتراح بوتين عقد لقاء ثلاثي بمشاركة إسرائيل وفلسطين في موسكو .

موسكو 12 مايو 2017 (وال)- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الخميس عن ترحيبه بمقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول عقد لقاء ثلاثي بمشاركة إسرائيل وفلسطين في موسكو. وقال عباس عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو "إنه لا يمكن تسوية القضية الفلسطينية من دون مشاركة حقيقية لروسيا". وأضاف عباس إنه "من المستحيل حل القضية الفلسطينية دون مشاركة حقيقية لروسيا وهذا هو ما نسعى إليه دائما ونتحدث عنه في المحافل الدولية " مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الروسي الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في حدود يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى قال الرئيس الفلسطيني إنه أطلع نظيره الروسي على التطورات في فلسطين في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأراضيه واستمرار سياسة بناء المستوطنات وتواصل اعتقال لاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مشيرا إلى أن "هذا يقوض فرص إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فكرة حل الدولتين".