الرئيس الصومالي يدعو لإنهاء حظر الأسلحة في بلاده .

لندن 12 مايو 2017 (وال)- دعا الرئيس الصومالي "محمد عبد الله محمد" امس الخميس إلى إنهاء حظر الأسلحة في الدولة التي عانت طويلا من الفوضى. وقال الرئيس خلال نهاية مؤتمر للتعامل مع الأزمة الإنسانية والأمنية بلندن ''إنه إذا لم يكن لدى الجيش المزيد من الأسلحة المتقدمة في المعركة ضد حركة الشباب المتطرفة فإن هذه الحرب ستتواصل لعشر سنوات قادمة'' متعهدا بهزيمة حركة الشباب خلال عامين. واقترح الرئيس أن يقدم المجتمع الدولي خارطة طريق للتوصل إلى رفع الحظر على الأسلحة خلال عدة أشهر أو ربما الشهر المقبل. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون 'بأن هذا ليس هو الوقت لرفع حظر الأسلحة وبأن الأولوية يجب أن تكون تقديم المساعدة إلى الجيش الصومالي للعمل معا مع القوى الإقليمية التي تتواجد فعليا على امتداد الدولة التي تعرضت طويلا للتمزق'. ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى تقديم المزيد من العون لمواجهة الجفاف القاتل في الصومال حيث طلب الأمين العام للأمم المتحدة 900 مليون دولار أخرى مساعدات هذا العام .