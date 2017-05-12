استعادة السيطرة على منطقة بشمال شرق أفغانستان من أيدي حركة طالبان .الجمعة ، 12-05-2017 - 09:42:00

كابول 12 مايو 2017 (وال)- استعاد أفراد قوات الدفاع الوطني الأفغاني السيطرة على منطقة زيباك من يد حركة طالبان فى مقاطعة بداخشان شمال شرق افغانستان . وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية امس الخميس إن قوات الأمن الأفغانية استعادت زباك من متمردى طالبان وإن متمردى طالبان قد عانوا من خسائر فادحة . ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما فى ذلك متمردو طالبان على التقرير .

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