استعادة السيطرة على منطقة بشمال شرق أفغانستان من أيدي حركة طالبان .

كابول 12 مايو 2017 (وال)- استعاد أفراد قوات الدفاع الوطني الأفغاني السيطرة على منطقة زيباك من يد حركة طالبان فى مقاطعة بداخشان شمال شرق افغانستان . وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال دولت وزيري - وفق ما نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية امس الخميس إن قوات الأمن الأفغانية استعادت زباك من متمردى طالبان وإن متمردى طالبان قد عانوا من خسائر فادحة . ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة بما فى ذلك متمردو طالبان على التقرير .