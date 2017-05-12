تركيا تختبر اطلاق صاروخ طويل المدى محلي الصنع.

اسطنبول 12 مايو 2017 (وال)- أجرت تركيا امس الخميس اختبارا على اول صاروخ طويل المدى محلي الصنع فى منطقتها الشمالية وفق ما قال وزير الدفاع فكري اشيق لقناة ّ"ايه خبر" الاخبارية . وفى معرض صناعة الدفاع الدولي الحالي فى اسطنبول قال الوزير ان أول صاروخ وطني تركيا واسمه 'بورا' تم تجربته بنجاح فى مدينة سينوب شمال البلاد . وأشار الوزير إلى ان الصاروخ الذى يبلغ مداه 280 كم أطلق من سينوب باتجاه البحر الاسود. وأضاف "حققنا الكثير من الثقة لعمل الافضل" وسنواصل العمل لتحقيق المزيد". تجدر الاشارة إلى ان 'بورا' تم تطويره من قبل شركة دفاع تركية تدعى 'روكيتسان'عن طريق تبني تكنولوجيا صينية ووفقا لتقارير اخبارية نقلا عن خبراء . وتبلغ حمولة الصاروخ 450 كجم وتصل دقته إلى حوالي 50 مترا وفقا للجهة المصنعة .