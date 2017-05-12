الصليب الأحمر: مصرع 37 شخصا في اشتباكات مسلحة بجمهورية أفريقيا الوسطى .

بانغي 12 مايو 2017 (وال)-أعلن متحدث باسم الصليب الاحمر ان 37 شخصا على الاقل لقوا مصرعهم خلال الاشتباكات الطائفية التي وقعت خلال الايام الماضية بجمهورية أفريقيا الوسطى . وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الاخبارية الامريكية ان الاشتباكات الاخيرة بين عناصر متمردة انطلقت من بلدة " الينداو " الواقعة على بعد نحو مائة شرق بومباي وأسفرت أيضا عن تشريد عدة ألاف من سكان وسط البلاد . وأعرب مسئولو الإغاثة عن شعورهم 'بالقلق' إزاء الأخطار التي تهدد المشردين خلال الايام القادمة من خلال الفيضانات والامطار الغزيرة . وكانت الأمم المتحدة قد نشرت نحو 12 ألف جندي عام 2014 في إطار عمليات حفظ سلام وذلك بعد أن أدت أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تشريد نحو 890 ألف شخص إلى جمهورية الكاميرون المجاورة .