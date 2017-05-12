الرئيس الأمريكي يوقع قرارا للحماية من الهجمات الالكترونية .

واشنطن 12 مايو 2017 (وال)- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يهدف إلى تعزيز حماية المواقع الالكترونية الحكومية وكذلك القواعد الالكترونية من الهجمات الالكترونية. وقال البيت الأبيض اليوم إن القرار يهدف إلى تطبيق مزيد من الحماية على المواقع الالكترونية الحكومية التي كانت عرضة للعديد من الهجمات التي تهدد اختراق معلومات حساسة لملايين الأمريكيين. وبموجب هذا القرار سيتم أيضا توفير مزيد من الحماية للمواقع الخاصة بالبنى التحتية مثل شبكات الكهرباء والبنوك من الهجمات الالكترونية المتطورة التي قد تطالها. ويوصي القرار أيضا بتطوير استراتيجية جديدة لمزيد من الحماية ضد الهجمات الالكترونية مشيرا إلى أن جزءا من هذا المسعى سيكون بالشراكة مع عدد من الدول الحليفة .