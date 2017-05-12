مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين في اشتباك مع عناصر حزب العمال الكردستاني بشرق البلاد .

أنقرة 12 مايو 2017 (وال)- قتل جنديان تركيان وأصيب 11 أخرون أمس الخميس في عملية أمنية شنتها القوات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في ولاية أغري شرق تركيا. وأفاد بيان لولاية أغري بأن اشتباكا وقع خلال العملية الأمنية بين قوات الدرك وعناصر حزب العمال الكردستاني في ريف منطقة جبل "تيندوراك" بالولاية أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 11 جنديا جروح اثنين منهم خطيرة . وأضاف البيان أن قوات الأمن التركية تمكنت خلال هذه العمليات من القضاء على 7 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مبرزا أن العملية الأمنية مستمرة في المنطقة .