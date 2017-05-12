الرئيسان الصيني والفيتنامي يتفقان على الرقي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

بكين 12 مايو 2017 (وال)- اتفق الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ونظيره الفيتنامي "تران داي كوانج" خلال محادثاتهما في بكين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلديهما والرقي بها إلى مستوى أعلى. وأفادت وكالة "شينخوا" اليوم الجمعة أن الرئيس شي شدد على ضرورة عمل البلدين "عن كثب لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه من قبل قادة الدولتين وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والرقي بها. وأضاف أنه "يتعين على البلدين تعزيز التعاون البحري وتوسيع المصالح المشتركة ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار" معربا عن دعم الصين القوي للنهج التنموي الذي تتبعه فيتنام وفقا لظروفها الوطنية. وأكد أنها ستتمسك بسياسة الصداقة تجاه فيتنام وستدعم التطور المستدام والمستقر للعلاقات الثنائية. وحث شي الجانبين على الحفاظ على تبادلات عالية المستوى والإبقاء على اتصالات دورية حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتمسك بالاتجاه الصحيح للعلاقات الثنائية. من جانبه أكد كوانج أن دعم الصداقة مع الصين وتعزيز تطور سليم ومستقر للعلاقات الثنائية يعد سياسة ثابتة لفيتنام وأولوية بالنسبة لها معربا عن موافقته على المعالجة السليمة للنزاعات بين البلدين وإقامة آلية للتعاون البحري الثنائي. واقترح أن يواصل الجانبان تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوسيع تعاونهما في مجالات التجارة والزراعة والبيئة والبنية الأساسية والسياحة والثقافة والأمن فضلا عن مبادرة الحزام والطريق.