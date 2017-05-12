أسطول البحر الأسود الروسي ضاعف المدة الزمنية لعملياته البحرية في 2016 .

موسكو 12 مايو 2017 (وال)-اكد قائد أسطول البحر الأسود الروسي "ألكسندر فيتكو" لصحيفة ''كراسنايا زفيزدا''التابعة لوزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن سفن الأسطول الحربية ضاعفت المدة الزمنية لعملياتها البحرية في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه . وأفاد فيتكو أنه "في عام 2016 ضاعفت السفن الحربية وسفن الدعم التابعة لأسطول البحر الأسود تقريبا المدة الزمنية التي قضتها في العمليات البحرية في البحر مقارنة بعام 2015 ويشمل ذلك قطع 340 ألف ميل بحري وزادت المدة الزمنية التي قضتها في البحر بنسبة 45 في المائة". وأسطول البحر الأسود هو قيادة تنفيذية استراتيجية كبيرة للقوات البحرية الروسية العاملة في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. وقد عززت منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجودها العسكري في شرق أوروبا والبحر الأسود منذ بدء أزمة شرق أوكرانيا في عام 2014. وحذرت روسيا مرارا من أن أنشطة الناتو المتزايدة في المنطقة يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي والعالمي.